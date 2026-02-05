「さっき少し旦那さんと電話した。『ニワトリごめんなさい』。真面目に謝ったのに、ニワトリごめんなさいというワードが少しずつじわじわきてしまい、耐えられず吹き出してしまった。同じく旦那さんも吹き出した。そりゃニワトリだもんね」【写真】パパっ子に成長♡ お腹の上にのってまったりモードそんな告白を綴った投稿が、Threadsで3.5万件超の“いいね”を集める大反響を呼んでいます。投稿したのは、ぴいちょさん（@pii