今年6月のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会の開幕に先立ち、世界最大級の卸売市場を持つ中国南東部の浙江省義烏市では、2025年5月からサポーター向けユニホームなどW杯関連スポーツ用品の注文が殺到しています。現在、その生産と販売は「ラストスパート」に入っているということです。同市の主要市場である義烏国際商貿城では、世界各地からスポーツ用品を買い求めるバイヤーが訪れています。ブラジル人のマシュー氏は、