『スポーツ配信なんか興味ないし要らない』そんな声も多くみられたドコモのプラン特典ですが、今月から大きく強化されます。詳細は以下から。◆スポーツ配信以外も無料にNTTドコモの報道発表資料（pdf）によると、同社は2月25日（水）から「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」で無料になるコンテンツの対象を拡充するそうです。これは対象プランに契約中のユーザーは、以下4種のコンテンツから2種類まで無料で使えるようになるとい