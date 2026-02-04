携帯各社がMNPユーザー向けに安価な学割を提供する中、IIJmioが踏み込んだキャンペーンを開始しました。詳細は以下の通り。◆IIJmioが15GBプランを値下げIIJの報道発表資料によると、同社は3月1日（日）から個人向けMVNOサービスの通信料金を値下げするそうです。これは15GBプランを150〜200円値下げするというもの。音声＋データ通信であれば、月額1800円から1600円に値下がりします。なお、今回の値下げは既存ユーザーも対象。手