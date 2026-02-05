J3ロアッソ熊本は5日、大きなぬいぐるみと一緒にスタジアムで観戦する際のルールを発表した。ぬいぐるみの入場は全席種で可能とした上で、ぬいぐるみを「膝の上に乗せた場合」は追加のチケットは不要だが、ぬいぐるみが1席を使用する場合には、対象席種の「小中高」チケットの購入が必要となる。ホーム・ビジターを問わず、多くのサポーターがぬいぐるみと一緒にスタジアムを訪れていることを受けた措置。クラブは「?もうひと