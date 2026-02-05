横浜F・マリノスは5日、神奈川県横須賀市のクラブ施設「F・マリノススポーツパーク」で全体練習を行い、特別大会「明治安田百年構想リーグ」開幕節・町田戦（6日、日産スタジアム）に向けて調整した。大島秀夫監督（45）が取材に応じ「また新しく、マリノスファミリーのために戦う試合が始まるという、ワクワクした気持ちと緊張感がある」と心境を語った。昨季は残留争いに巻き込まれるなど2度の指揮官交代を経て、ヘッドコー