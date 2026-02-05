アイドルグループ「Peel the Apple」の元メンバーでタレントの春海りおさんが、自身のXサブアカウントで証明写真を投稿し、「いつもと顔が違う」と綴った近影が反響を呼んでいます。 【写真を見る】【 春海りお 】 「証明写真撮った、なんかいつもと顔違う」投稿写真にファン反響「美しすぎる」「ビジュ良すぎ」1月にはアイドル再始動を宣言サブアカウントで公開された写真は、青い背景で正面を向いたオーソドックスな