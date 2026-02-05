日本サッカー協会（JFA）は5日、審判委員会にディベロップメントグループを今年1月から新設したと発表した。ERDP（エリート・レフェリー・ディベロップメント・パネル）とTID（タレントID＝全国におけるスカウティング活動）の2つの事業を行い、若手審判員の発掘や強化に注力する。対象は20代前半から30歳前後の審判員。ERDPではメンバーが各カテゴリーで活動しながら指導を受け、海外研修やトレーニングキャンプに参加する。3〜