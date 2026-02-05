元ＡＫＢ４８の村山彩希（２８）が５日、都内で行われた故つかこうへい十七回忌特別公演「『熱海殺人事件』ラストメッセージ」の公開稽古に参加した。同作は、つかさんの代表作として知られる。「熱海−」に初参加の村山は「実は演技が苦手」とまさかの告白。「この作品で演技と向き合っている、自分の成長につながっていると感じているので、座長（荒井敦史）を支えられるように、何度見ても楽しめる作品にしたい」と前を向い