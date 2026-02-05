ウナギのつかみ取りに参加したソフトバンクの（左から）鈴木豪、稲川、高橋＝5日、宮崎市キャンプ最初の休日の5日、ソフトバンクのルーキー5人が宮崎市内の飲食店を訪れ、ウナギのつかみ取りやうな重作りを堪能した。現状は、いずれも若手主体のB組にいる。10日の第3クールからは、投手3人が主力中心のA組に加わる方針。ドラフト2位右腕の稲川（九州共立大）は「チャンスをつかみたい」と意気盛んに話し、3位の右投手、鈴木豪