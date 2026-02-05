５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４７５円３２銭（０・８８％）安の５万３８１８円０４銭だった。２日連続で値下がりした。前日の米株式市場でハイテク株が下落した流れを引き継ぎ、東京市場では日経平均への影響度が大きい半導体関連銘柄が値下がりした。銀や暗号資産「ビットコイン」の価格が急落していることを背景に、一部の投資家にはリスクを回避する動きが見られた。一方、国内企業の