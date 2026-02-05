日本サッカー協会（ＪＦＡ）審判委員会は５日、国際サッカー評議会のテクニカルパネルメンバーを務めるイングランド出身のマイク・ライリー氏と審判育成ダイレクター契約を締結したと発表した。ライリー氏はプレミアリーグのレフェリーとして１３年間、ＦＩＦＡ国際審判員として１０年間の経験を持つ。イングランドで３００試合以上のトップクラスマッチを担当した。審判委員会は新規事業として、若手審判員の発掘及び強化に