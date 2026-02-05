歌舞伎俳優の市川中車、市川團子が５日、都内で行われた歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」（５月３〜２６日まで東京・ＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ−Ｚａ）の製作発表会見に出席した。四世鶴屋南北作。１９８１年に３代目市川猿之助（２代目猿翁）が復活上演し、１２回も再演して「三代猿之助四十八撰」のひとつになっている。中車は２幕目の「岡崎無量寺」で十二単（ひとえ）をまとった猫の