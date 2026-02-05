ロックバンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」の和田唱（５０）が５日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。ＭＣの黒柳徹子との再会を果たした。和田は同番組に初登場。母で料理愛好家の平野レミとともに親子でテレビ初共演した。幼少期の和田の写真が映し出されると、平野は「この頃ですよ！生まれたばっかりのときに、黒柳徹さんが『赤ちゃん見せて』ってウチに見えたんですよ。ベッドの汚いところに息子が寝てたの。黒柳さんが