Ｊ１浦和は５日、Ｊ１百年構想リーグの開幕・千葉戦（７日・フクアリ）に向け、マチェイ・スコルジャ監督が会見を行った。昨季はリーグ戦７位に終わり、チームは３年連続で無冠。特別シーズンとはいえ、タイトル奪取が求められる新たな幕開けへ「全体的にアウェーでのパフォーマンスを変えたい。昨シーズンと比べ、押し込まれる時間を少なくしたい。ゾーン２（中盤）でボールを奪う回数を増やしたい」と、昨季はわずか３勝に終わ