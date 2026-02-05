【モデルプレス＝2026/02/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海（いとう・あいみ）が2月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生時代の写真を公開した。【写真】「今日好き」20歳ギャル「昔から美人さん」面影溢れる幼少期ショット◆伊藤愛依海「笑顔へたっぴ」小学生時代の写真披露伊藤は「小学校の頃のうち 笑顔へたっぴw