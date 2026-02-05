料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部たなか。旅行やアウトドアが大好きで、よくおいしいものを求めて出かけています！今回紹介するのは、長野県伊那市の老舗「越後屋菓子店」が作る『伊那のまゆ』。今、TikTokやInstagramでバズりにバズっていて、オンラインショップでも売りきれが続くほどの