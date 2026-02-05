福岡市は5日、城南区の保育施設で感染性胃腸炎の集団発生が起きたと発表しました。園児と職員あわせて20人が症状を訴えています。福岡市によりますと、1月30日から2月5日までに0歳から6歳までの園児18人と職員2人が嘔吐や下痢、発熱の症状を訴えました。このうち4人からノロウイルスが検出され、市は感染性胃腸炎の集団発生とみています。重症の人はおらず、全員、快方に向かっているということです。ノロウイルスは汚染された二枚