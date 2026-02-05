小芝風花 小芝風花、バッテリィズが４日、都内で行われた『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』授賞式に登壇した。NTTソルマーレが運営する総合電子書籍ストア『コミックシーモア』が一般投票で大賞など決めるアワード。ほおのきソラさんによる「継母の心得」（アルファポリス）が大賞に選出された。小芝は「続きを本当に早く読みたいです！本当にノアの天使っぷりに癒されていますし、お話も面白いです。絵も素