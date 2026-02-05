ドル高と資源安が重石＝オセアニア為替概況 豪ドル／ドルは0.7000ドルを挟んでの推移から、朝方に0.7007ドルを付けた後、いったん売りが強まり0.6959ドルまで下落した。ドル全般の買いに加え、貴金属価格の下落に伴う資源国通貨売りが目立った。 特に、先月28日に116ドル台の最高値を付けた後、荒い値動きが続く銀スポットは、この日も前日終値比14％安と大幅下落。朝方は買いが優勢となり90ドル台を付けて堅調な場面もあっ