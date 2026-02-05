テクニカルポイント ユーロポンド、緩やかな下降トレンドが継続、２００日線付近で推移 0.8768一目均衡表・雲（上限） 0.8753一目均衡表・雲（下限） 0.8745エンベロープ1%上限（10日間） 0.8728100日移動平均 0.8716ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8679一目均衡表・基準線 0.867121日移動平均 0.8664一目均衡表・転換線 0.865910日移動平均 0.8653現値 0.8651200