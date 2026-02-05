歌舞伎俳優の市川中車（60）、市川團子（22）が5日、都内で行われた歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』の製作発表会見に登壇した。【写真】父・市川中車とともにスーツで登場した市川團子今年5月3日から26日にかけて東京・THEATER MILANO-Zaで歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛』が上演される。本作は文政10年（1827）に江戸河原崎座で初演。作