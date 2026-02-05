秋北バスは、6日の一般路線バスの運行予定を発表しました。依然として大雪による道路状況の悪化で車両のすれ違いができない場所があることや、4日からの暖気による路面状況の悪化により、運行の安全が確保できないため、一部の路線バス・コミュニティバスを運休するということです。運休路線や迂回運行で立ち寄らないバス停もあります。 ＜2月6日の影響のある路線＞ 路線バス（▲・・・一部区間を迂回運行）＊大館市・大館市内循