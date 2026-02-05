B3の岐阜スゥープスは2月5日、江戸川大学4年の髙木涼と2025－26シーズンの特別指定選手として加入したことを発表した。 地元・岐阜県出身の髙木は180センチ76キロのポイントガード兼シューティングガード。桐生第一高校から江戸川大学に進学すると、昨年の関東リーグ2部では1試合平均9.2得点6.0リバウンド1.3アシストをマーク。『Bリーグドラフト2026』