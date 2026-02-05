2月5日、B2西地区のベルテックス静岡は、柏倉哲平を右膝外側半月板損傷のためインジュアリーリストに登録した。 現在31歳の柏倉は、180センチ82キロのポイントガード。山形南高校、青山学院大学を経て、Bリーグ初年度にアースフレンズ東京ZでBリーグデビューを飾った。新潟アルビレックスBB、滋賀レイクス、川崎ブレイブサンダースを渡り歩き、今シーズンから静岡へ加入。