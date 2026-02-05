チャーム・ケア・コーポレーションは大幅高。この日午後２時３０分ごろ、上期（２５年７～１２月）連結決算を発表。売上高は２２３億２７００万円（前年同期比１１．４％増）、営業利益は２４億２５００万円（同３８．３％増）となった。介護付きホームへの入居が進んだことによる成長や、生産性向上による利益率の向上が寄与した。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS