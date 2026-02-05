芝浦メカトロニクスが後場終盤にカイ気配となっている。午後３時ごろに、２月２８日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表。また、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を８３５億円から８８０億円（前期比８．８％増）へ、営業利益を１２５億円から１５０億円（同６．１％増）へ、純利益を８９億円から１０８億円（同４．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２３８円から５８円に実質増額修正しており