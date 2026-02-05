５日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。この日に財務省が実施した３０年債入札は順調に消化したものの、８日投開票の衆院選が近づいていることから上値は限定的だった。 為替の円安進行が輸入物価の上振れを通じたインフレ圧力につながるとの見方が広がり、日銀による早期の追加利上げを意識した売りが先行。米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した１月の米非製造業（サービス業）景況感指数が市場予