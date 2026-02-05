清水建設＝後場急伸し新値追い。初めて３０００円大台に乗せた。きょう午後１時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の１兆９１００億円から２兆１００億円（前期比３．４％増）、営業利益予想を７８０億円から１１００億円（同５４．９％増）、最終利益予想を７５０億円から１１００億円（同６６．６％増）に引き上げており、業