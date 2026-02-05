銀座ルノアール [東証Ｓ] が2月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の2億3100万円に急拡大し、通期計画の2億9400万円に対する進捗率は78.6％となり、前年同期の79.7％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の6300万円に急拡大する計算に