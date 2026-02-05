フォーラムエンジニアリング [東証Ｐ] が2月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.0％増の36.1億円に伸びた。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の50.3億円→44.7億円(前期は42.8億円)に11.1％下方修正し、増益率が17.5％増→4.5％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)