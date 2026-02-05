スクウェア・エニックス・ホールディングス [東証Ｐ] が2月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比40.8％増の531億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の410億円→550億円(前期は409億円)に34.1％上方修正し、増益率が0.1％増→34.3％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期