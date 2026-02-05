全国保証 [東証Ｐ] が2月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.6％増の259億円となったが、通期計画の451億円に対する進捗率は57.6％となり、5年平均の58.7％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.4％減の191億円とほぼ横ばいの計算になる。 直近