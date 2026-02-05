ジーイエット [東証Ｓ] が2月5日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年2月期の最終損益(非連結)を従来予想の3.1億円の赤字→20.9億円の赤字(前期は14.7億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の最終損益も従来予想の2.8億円の黒字→15億円の赤字(前年同期は8.9億円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。