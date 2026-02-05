ＧＭＯプロダクトプラットフォーム [東証Ｇ] が2月5日大引け後(15:31)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の1億7300万円→3億2300万円(前の期は2億4800万円)に86.7％上方修正し、一転して30.2％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8400万円→2億3400万円(前年同期は1億6000万円)に2.8倍増額し、