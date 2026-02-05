ＦＩＧ [東証Ｐ] が2月5日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の8億～11億円→8.2億円に修正した。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の5.5億～7.5億円→7.8億円に上方修正した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2025 年 12 月期の通期連結業績予想