5日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比13.4％増の5188億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.3％増の2940億円だった。 個別ではＮＥＸＴニッチトップ中小型日本株 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＴＯＰＩＸ（年４回決算型） 、グローバルＸＭＳＣＩキャッシュフローキング 、グローバ