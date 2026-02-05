MLB公式サイトは4日（日本時間5日）、ケガからの復活が期待される選手を特集。昨季は負傷で棒に振ったものの、今季ブレイクの予感が漂う15人を紹介した。王者ドジャースからは、リバー・ライアン投手とマイク・シロタ外野手が選出された。 ■公式サイト「先発2番手クラスの素質」 公式サイトは「ケガからの復活が期待される有望選手15人」と題して、記事を公開。昨季は負傷により離脱したものの、復活してブレイクを