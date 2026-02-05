5日午後2時すぎ、大阪市鶴見区浜3丁目で、「家が燃えています」と近くに住む人から消防に通報がありました。消防によりますと、火事が発生しているのは、木造3階建ての店舗兼住宅で、およそ80平方メートルが焼けていて、消防車31台とヘリが出動して、消火活動にあたっているということです。午後3時前に火はほぼ消し止められたということです。警察などはけが人や逃げ遅れた人などがいないか、確認をすすめています。