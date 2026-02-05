俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜深1：00〜深1：30※4日放送は深1：10〜）の第5話が4日深夜に放送され、宮本と戸塚祥太（A.B.C-Z）の濃厚なキスシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】元カレと一線を越えて…髪をしばって働く宮本茉由主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める