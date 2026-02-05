「熊本にロアッソがある意味」 次の4月で熊本地震の発生から10年です。 【写真を見る】熊本地震から10年。伝説の復帰戦で守護神・佐藤優也が見た、ロアッソ熊本 “不屈の精神” ロアッソは2月8日の開幕に向け、着々と準備を進めていました。ひと際大きな声で盛り上げるのが、ゴールキーパーの佐藤優也選手（39）です。 ベテランの守護神が、今シーズンへの思いを語りました。 ロアッソ熊本GK 佐藤優