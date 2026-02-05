麻生太郎氏自民党の麻生太郎副総裁は4日の大阪市での衆院選演説で、連立相手が公明党から日本維新の会に代わったことに触れ「いいこともあった。『比例代表は公明党と書いてください』などと、くだらないことを言わなくてよくなった」と述べた。自公連立政権下の衆院選では、自民候補が「比例は公明に投票を」と呼びかける代わりに、公明が小選挙区で自民候補を支援する関係にあった。麻生氏は、大阪を地盤とする維新との連