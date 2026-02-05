◇プロ野球・巨人春季キャンプ(5日、宮崎)3年目となる巨人の西舘勇陽投手がライブBPを行い、その手応えを語りました。佐々木俊輔選手や泉口友汰選手らと対戦した西舘投手。「今（球速の）出力出すことをメインにやっていて、割と順調に来ているのかな」と話します。変化球については「ブルペンではよかったんですけど、今日はあまりよくなかった。実戦に近づけるなかで作っていきたい」と反省点を述べました。1年目では1試合、2年