2月4日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した “ある女優” が話題となっている。この日のテーマは「年の差婚」。山口もえ（夫の爆笑問題・田中裕二が12歳上）、丸山桂里奈（夫の本並健治が19歳上）、安めぐみ（夫の東貴博が12歳上）、みはる（夫のMr.シャチホコが23歳下）らが出演した。そのなかで異彩を放っていたのが、ハリウッド俳優ニコラス・ケイジの妻・芝田璃子だった。芝田は31歳、ニコラスは62