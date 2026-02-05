2月3日、「嵐」の松本潤がInstagramを更新し、近況について報告した。嵐のラストライブが迫るなか、松本の活動にも注目が集まっている。松本は《昨年の9月から続いていた撮影が終わり、嵐のライブリハが本格的に始まる前に時間を作って、パリとロンドンに弾丸で行ってきた》とつづり、仕事の合間を縫って海外を訪れたことを報告した。「現代アートの巨匠であるゲルハルト・リヒターの個展を観ることが目的だったことを明かして