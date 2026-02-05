「群来(くき)」という自然現象、ご存知でしょうか? ニシンの産卵によって海水が乳白色になる現象のことで、これが出現すると“春”が近いのだとか。そんな「群来」が1月30日、早くも北海道の小樽に出現しました!今、おたる水族館前の海に群来(くき)が! (@otaruaquariumより引用)こちらが「群来」です。海岸側の海が、見事に白濁していますね。この光景に、「うほー白い!」「ええ!?ニシンのアレで海が白く染まってるの!?こんなのあ