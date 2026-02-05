ASUS JAPANは2月4日、独自に展開するゲーミングブランド「Republic of Gamers」におけるゲーミングヘッドセット新製品として、「ROG Kithara」の日本国内向けの発売を発表した。通常価格は53,980円ながら、2月19日から始まるクラウドファンディングでは最大24%オフの先行出資も行える。ASUS、HIFIMAN製平面磁界ドライバ搭載ゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」クラファンで先行販売もCES 2026で発表されていたASUS ROGブラン