モデルで実業家のミランダ・カーが、息子フリン（15）をもうけた元夫オーランド・ブルームとの結婚生活について、珍しく語った。【写真】4児の母ミランダ・カー、黒ミニワンピ姿で長〜い脚を披露！Peopleによると、現地時間2月3日配信のポッドキャスト番組『We Need to Talk』に出演したミランダが、オーランドとの結婚生活は「お互いの最良の部分を引き出す関係ではなかった」とコメント。ゆえに、3年の結婚生活の末破局した