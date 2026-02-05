巨人の戸郷翔征投手の著書「覚悟」が５日、講談社から発売された。「小さい頃、野球を始めて、プロに入ってからも全部話しました」といい「すごいうれしかったですし、人生で本を出版することはなかなかないので」と喜んだ右腕。「野球ファンだけじゃなくていろんな人に手にとって読んでほしいなって思います」と呼びかけた。