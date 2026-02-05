西武前監督の松井稼頭央氏（５０）が５日、ロッテの臨時コーチとして宮崎・都城での１軍春季キャンプに合流した。円陣では「いきなり『何でも聞いてください』と言ってもなかなか難しいと思いますので、僕も選手たちといろいろ話しながらいい時間にしたいと思いますので、この約１週間、よろしくお願いします」とあいさつした。サブロー監督とも意見交換し、チームスタッフとはコミュニケーションをとりながら、投内連係を見